Türkiye Gazetesi

Sivas’ta dizi ve filmlerde görülen türden bir soygun olayı yaşandı. Adım adım planlanarak tasarlanan soygunu, müşteriler ortaya çıkardı.

Özel bir bankanın iki şubesinin müdürlüğünü yapan B.T., bankada uzun süreli dolar mevduat hesabı bulunan 5 müşterinin hesaplarından para tırtıklamaya başladı.

2,5 MİLYON DOLARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Müşteriler hesaplarındaki paranın gün geçtikçe eridiğini fark edince soluğu bankada aldı. 2.5 milyon doları hesabına geçiren banka müdürü hakkında iddialar üzerine soruşturma açıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan banka müdürür B.T. nin geçtiğimiz aylarda paraları kaçırmak için anlaşmalı olarak eşinden boşandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olala iligli çok yönlü araştırması sürüyor.

İLK OLAY DEĞİL

Sivas’ta geçtiğimiz yılda kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi Mustafa Ç., sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirmişti.

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