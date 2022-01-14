Türkiye Gazetesi

Emirdağ ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Bayram Emiş, gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedele 52 yaşındaki eşi Emsal Emiş ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Emiş eşini bıçaklayıp, ardından sert bir cisimle kafasına vurdu.

YAKINLARINDAN HELALLİK İSTEDİ

Katil zanlısı koca eşini bıçakladıktan sonra damadını telefonla arayarak helallik istedi. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan adam, kafasını defalarca duvara vurdu. Kavga seslerini duyan ailenin komşuları ise durumu polis ve 112 Acil servise ihbar ederek yardım istedi.

KATİL ZANLISI KOCA DA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı karı koca çifti ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Emsal Emiş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koca Bayram Emiş ise Afyonkarahisar’da bir başka hastaneye sevk edilirken, şahıs sevk edildiği hastanede olaydan yaklaşık 12 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORLARDI

Yaşanan olayın ardından Emiş ailesinin üyeleri büyük bir şok yaşarken, Emiş çiftinin iki çocuklarının olduğu ifade edildi. Olayla ilgili aile üyelerinden alınan bilgilerde cinayeti işleyip intihar eden Bayram Emiş’in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülürken, çiftin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği kaydedildi.

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