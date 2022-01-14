Türkiye Gazetesi

Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi TOKİ konutlarında olay meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yaşayan bir vatandaşa ait evin önünde park halindeki otomobil gece saatlerinde kriko yardımı ile kaldırılıp altına kaldırım taşı konularak otomobilin dört lastiği jantlarla birlikte çalındı.

VATANDAŞ ŞOK OLDU

Sabah arabasına binmek için aşağıya inen vatandaş ise gördüğü manzara karşısında şok olarak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis olayın faillerini yakalamak için kısa sürede çalışma başlattı.

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