Ordu Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde canlı hayvan ve karkas et denetimleri yapıldığını bildirdi. Belediye, 19 ilçede gerçekleştirilen denetimler sonucu Altınordu'da 2, Fatsa'da 3 ve Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı ilçelerinde birer olmak üzere 8 kasapta yasal olmayan 2 ton karkas ete el konulduğunu duyurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce söz konusu işletmelere cezai işlem uygulandığı aktarıldı.
İstanbul'da kaçak et operasyonu: 400 kiloya yakın kaçak ete el konuldu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak et denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, menşei belli olmayan ve sakatat oldukları belirlenen yaklaşık 400 kilo ete imha edilmek üzere el konuldu.
Sahte içki imalathanesine yapılan baskında ''kaçak et'' sürprizi Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece'de yapılan sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler dışında sağlık raporu ve irsaliyesi olmayan 5 bin 500 kilogram kaçak et ile 49 sucuk, 260 paket kaçak kahve, 9 kilo kaçak çay da ele geçirildi.