Türkiye Gazetesi

Aksaray'da define aramak üzere kazı yapan kişi göçük altın kaldı. Yaralı olarak göçük altından çıkarılan vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde inceleme başlattı.

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Olay, Aksaray’ın Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesi üzerinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Abay (53) iddiaya göre dağlık alanda bir süredir kazı yapıyordu. Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 8 metre uzunluğunda olduğu iddia edilen tünelde kaçak kazı yaptığı sırada tünelin üst kısmı Bayram Abay’ın üzerine çöktü. Tünelin içinde göçük altında kalan Abay’ın yardımına göçük sesini duyarak gelen 3 vatandaş koştu.

Görgü tanığı, ses duymaları üzerine olay yer,ne koştuklarını ve 3 kişiyi göçük altından çıkardıklarını anlattı.

"TAŞIN ALTINDAN ÇIKARDIK"

Göçüğü kazarak Abay’ı çıkarmayı başaran 3 vatandaş durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri göçük altından çıkarılan Abay’ı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada acil müdahalede bulunulan Abay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geni çaplı incelemeler yaptı. Sesi duyarak olay yerine geldiğini belirten Osman Taştaş, “Bir ses geldi. 3 kişi taşın altından çıkarttık” dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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