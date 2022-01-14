Türkiye Gazetesi

Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde top koşturan 15 yaşındaki Eren Bulut, antrenmana gitmek için evden çıktı. Bulut'a sahanın yan tarafındaki demiryolundan geçtiği sırada lokomotif çarptı. Çocuğun sağ ayağı, raylar ile lokomotif arasında sıkıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan genç futbolcuyu hastaneye kaldırdı. Bulut'un tedavisi sürerken makinisit Muammer N. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"ÇOCUKLAR HEP BURAYI KULLANIYOR"

Elinde öğrencisinin ayakkabısını tutan antrenör Levent Hırçın "İdmanımız vardı. Sporcularımız maalesef geçmek için demiryolunu kullanıyor. Öğrencilerimizden biri ‘Çocuğa tren çarptı’ dedi. Onun üzerine koşa koşa buraya geldğimde benim öğrencim olduğunu gördüm. Şoke oldum" diye konuştu.

ÜSTGEÇİT VAR, KULLANAN YOK

Bölgede üstgeçit olmasına karşın halkın spor tesislerine ve pazar yerine giderken bu alandan geçmeyi sürdürdüğünü anlatan Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Öngül de kapsamlı bir tedbir alınmasını istedi.

Demir yoluna düşen uçağı tren biçti: Pilot son anda kurtarıldı ABD'nin California eyaletinde arızalarak demir yoluna düşen uçağı tren biçti. Uçağın içerisindeki pilot 6 saniye farkla polisler tarafından kurtarılırken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Amasya’da feci kaza antrenör hayatını kaybetti 15 sporcu yaralandı Çorum’daki güreş turnuvasına gitmek üzere Batman’dan yola çıkan ve sporcu kafilesini taşıyan minibüs Amasya’da devrildi. Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 13 güreşçi ve iki sürücü hastaneye kaldırıldı.