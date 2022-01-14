Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye’ye bağlı Esenkent Mahallesi, Kalem Sokak'ta saat 18.15 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, “Beni bu hale düşürenler utansın” diyerek, annesi, eşi ve iki çocuğunun içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Alevler fark eden aile, kendilerini güçlükle dışarı attı. Ancak yaşlı olan annesi içeride kaldı.

BIÇAKLA EKİPLERİ ENGELLEDİ

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, eve girmek istedi. Fakat bağımlı şahıs, eline aldığı bıçakla ekipleri engelledi. Zanlı polis tarafından etkisiz hale getirilince itfaiye ekipleri yaşlı kadını kurtardı. Dumandan etkilenen kadına sağlık görevlileri müdahal ederken alevler söndürüldü.

Yaşanılanlara şahit olan Adem Özdemir "Komşumuz, madde bağımlısı olduğu söylendi. Evde ne var ne yok balkona çıkardı. Elinde bıçak vardı ama zarar vermedi. Sonra polisler götürdü. Çatı tutuştu ama itfaiye erken müdahale etti" dedi.

Madde bağımlısı evi yaktı! Mahalleli birbirine girdi Bursa'da madde bağımlısı şahsın yaktığı iddia edilen ev küle döndü. Alev alev yanan ahşap evden çıkarken mahallenin yakaladığı madde bağımlısı kaçmayı başardı.

Erdoğan: Bağımlılıklarla mücadeleyi son nefesimize kadar sürdüreceğiz Yeşilay'ın etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağımlılıkla mücadeleyi son nefesimize kadar sürdüreceğiz" dedi.

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