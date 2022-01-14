Türkiye Gazetesi

İstanbul Bayrampaşa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı. Fiyat artışlarını gerekçe gösteren bir ev sahibi, bin 200 TL olan kirayı 4 bin lira yapmak istedi. 94 yaşındaki ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracının kapısını, oğluyla birlikte giderek baltayla kırdı. Olayın ardından gözaltına alınan baba serbest bırakılırken, oğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLALİ VE MALA ZARAR VERME SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Olay, geçtiğimiz Salı günü Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi 94 yaşındaki N.A., kimliği öğrenilemeyen kiracısının oturduğu evin kirasına 2 bin 700 TL zam yapmak istedi. Bin 200 lira olan kiranın 4 bin liraya çıkmasını kabul etmeyen kiracıyı evden tahliye etmek isteyen N.A., talebi kabul görmeyince oğlu İ.A. (65) ile birlikte elindeki baltayla kiracısının kapısına dayandı. İddiaya göre konut sahibi, kiracının durumu kabul etmemesi üzerine evin kapısını baltayla kırdı.



Olayın kamuoyuna yansımasıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren ev sahibi N.A. ile kendine olay sırasında yardım eden oğlu İ.A. dün Yıldırım Mahallesi'nde yakalandı. Olayda kullanılan balta şüphelilerin ikametinde ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.



Yakalanan ev sahibi ile oğlu, “Konut Dokunulmazlığının İhlali” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından adli makamlara sevk edildi. 94 yaşındaki N.A. serbest bırakılırken, oğlu İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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