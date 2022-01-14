Karaman'da yola çıkan köpeğin sebep olduğu kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Merve Cingöz'ün (30) yönetimindeki 70 FP 707 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya kara yolunun 13. kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan E. B. (7), Mediha Barçın (54) ve Emine Çay (52) yaralandı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine getirilen yaralılardan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 7 yaşındaki E.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HASTANEDEN DÖNÜYORLARMIŞ
Ailenin hasta olan E.B'yi tedavi için Konya'ya götürdüğü, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.


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