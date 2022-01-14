Türkiye Gazetesi

Karaman'da yola çıkan köpeğin sebep olduğu kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Merve Cingöz'ün (30) yönetimindeki 70 FP 707 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya kara yolunun 13. kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan E. B. (7), Mediha Barçın (54) ve Emine Çay (52) yaralandı.



7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine getirilen yaralılardan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 7 yaşındaki E.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HASTANEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Ailenin hasta olan E.B'yi tedavi için Konya'ya götürdüğü, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.



Yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı Ardahan'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Yola çıkan eşekler kazaya neden oldu Adıyaman’da, yola çıkan başı boş eşekler hem kazaya neden oldu hem de sürücülere zor anlar yaşattı.