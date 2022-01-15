Türkiye Gazetesi

Uşak'taki iş kazasında kolunu iş makinasına kaptıran işçi hayatını kaybetti. Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 45 yaşındaki Süleyman Baş işinin başındayken henüz bilinmeyen bir sebepten kolunu makineye kaptırdı. Talihsiz işçinin makinaya sıkışan kolu kopunca arkadaşları durumu hemen yetkilere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolu kopan Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kanalizasyon hattında çalışma yapan işçi toprak altında can verdi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde feci bir iş kazası yaşandı. Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 çocuk babası genç işçi canından oldu.



Kastamonu'da feci iş kazası, taş kırma makinasının içine düştü Kastamonu’dan korkunç bir iş kazası haberi geldi, genç işçi taş kırma makinasının içine düşerek can verdi.