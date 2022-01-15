Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar yaşandı.



YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza; gece saatlerinde Mevlana Celalettin Rumi Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sürücüleri belirlenemeyen 23 FS 310 plakalı, 63 EC 061 plakalı ile 70 AAZ 297 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında Hacı S. (26), Merve S. (22), Hicri D. (47) ve Ramazan K. (25) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis ekipleri meydana gelen zincirleme kazayla ilgili inceleme başlattı.

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