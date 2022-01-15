Türkiye Gazetesi

Hafta başından itibaren yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk havalar, Doğu Anadolu Bölgesinde kendisini etkili kar yağışı ile hissettiriyor. Hayatın durma noktasına geldiği bazı illerde kar kalınlığı 50 santime kadar ulaştı.

Van'ın Muradiye ilçesinde dün sabahtan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santimetreyi bulurken şehir merkezinde ise 50 santimetreye ulaştı. Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, elektrik kablolarında kopmalar meydana geldi. Çatısız evlerde ikamet eden bazı aileler ise sabahın ilk saatlerinden itibaren evlerinin damlarını temizlemeye başladılar.



Van'da yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yola çıkan sürücüler ise yoğun kar yağışı nedeniyle önce zincir bağladılar, sonra yola koyuldular. Sürücüler kar yağışı nedeniyle bazen önlerini bile görmekte zorluk çektiler. Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kar yağışının başladığı saatten itibaren şehir merkezinde ve köylerde kapalı yol bulunmaması için mesai harcıyor.

10 ARAÇ VE 22 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "Kar yağışı ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Belediyemize ait karla mücadele ekiplerimiz, kar yağışı başladığı andan itibaren sahada olup toplam 10 araç 22 personel ile ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yol açma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Tatvan’da kar kalınlığı 4 metreyi buldu Bitlis’in Tatvan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu.

Yoğun kar kazaya neden oldu Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu.