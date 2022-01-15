Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İbrahim H. Gönderisinin altına hakaret içerikli yorum yapan Selim E.’den şikayetçi oldu. Mahkemede sanık Selim E. şuçlu bulundu ve idari para cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıkan Selim E. davacı İbrahim H.’yi tanımadığını ve yanlışlıkla olduğunu savundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan sanık Selim E.’ye bin 300 TL para cezasına hükmetti. Sanığın söyleminin hakaret olarak nitelendiren ve yorumun eleştiri sınırlarını aştığını vurgulayan mahkeme şu kararı verdi:

“KİMSENİN HAKARETE KATLANMA ZORUNLULUĞU YOKTUR”

“Eleştirel söylemlerde bulunmak demokratik düzenin vazgeçilmez bir unsurudur. Katılan müştekinin söylemlerinin haksız olması hali de bunu değiştirmeyecektir. Nitekim sanık tarafından yapılan eleştirinin kırıcı, sok edici ya da rahatsız edici olsa dahi hakaret boyutuna varmaması gerektiği de genel kabuldür. Bu halde kimsenin hakarete katlanma zorunluluğu yoktur. İfade hürriyeti bakımından eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizgi toplumda hakim olan ortalama düşünüş ve anlayışa göre, kişilerin ifade hürriyeti ile mağdurun birey olarak onur ve şerefi arasındaki dengede gözetilmeli ve kaba sövme eleştiri kapsamında yer almamaktadır. Bu halde sanığın katılana yönelik eleştiri sınırını aşacak şekilde ‘şerefsizlikle’ itham eder suretteki söyleminin hakaret kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.”

Çin Uygur Türklerine yönelik Facebook ve Twitter üzerinden bilgi topluyor Çin Uygur Türklerine yönelik Facebook ve Twitter üzerinden bilgi topluyor. Toplanılan bilgiler polis ve diğer kurumlar için kullanılacak.