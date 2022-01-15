Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Orcay Korku 31 yaşındaki eşi Gözde Korku’yla telefonuna indirdiği 20 liralık oyun yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gözde Korku’nun evde bulunana anne ve babası araya girerek eşi Orcay’ı sakinleştirdi. Daha sonra çiftin sakin bir şekilde odaya girdikleri ve kapıyı kilitledikleri kısa süre sonra silah seslerinin geldiği belirtildi. Silah sesini duyan anne ve baba kilitli kapıyı açamayınca polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gözde Korku’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olcay Korku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Gözde Korku'nun cenazesi, ilçede gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu anne ve babanın, kavganın ardından kızları ve damatlarının konuşmak için yatak odasına geçtiği, bir süre sonra da silah seslerinin geldiğini, içeri girmek istediklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördüklerini ifade ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Bursa deniz otobüsü seferleri yarın yapılmayacak Bursa Deniz Otobüslerinin yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.