Çankırı'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayankar yağışı sabah saatlerinde şehir merkezini beyaza bürüdü.
Tipi şeklinde başlayan yağış, daha sonra yerini yerini hafif kar yağışına bıraktı.
KAR KALINLIĞI 3 CM'E ULAŞTI
Kar kalınlığı kent merkezinde 3 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgilere göre Çankırı'da kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Meteorolojiden 19 kente sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurarak 19 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da kar yağışının bugün de devam edeceği ancak öğle saatlerinden itibaren kenti terk edeceği bildirildi
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yapışı başladı. İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın köyleri beyaza büründü.