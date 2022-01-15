Türkiye Gazetesi

Özellikle turlarla şehir dışından gelen günü birlik tatilcilerin akın ettiği Uludağ sezondaki en kalabalık gününü yaşadı.

Pistlerde yoğunluk sebebiyle tatilciler kayak yapmakta zorluk çekti. Son yağan karla birlikte kar kalınlığının 56 santimetreye ulaştığı Uludağ’da hava sıcaklığı ise eksi 9 derece olarak ölçüldü. Soğuk havaya rağmen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

PİSTLERDE KAR ORANI ÇOK İYİ

Uludağ’ın bugün kalabalık olduğunu ifade eden tatilciler, ‘Uludağ çok güzel, pistlerde kar oranı da çok iyi. Hava soğuk ama ona rağmen çok keyifli, Üniversitelerin sınavları bittiği için çok fazla grup olarak gelen var, ülkemizde böyle bir kayak tesisinin olması çok güzel. Bugün çok kalabalık var buna rağmen burada olmak keyifli’ dediler

Uludağ'a ilgi yoğun, yarıyıl tatili için rezervasyonlar hız kazandı Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ, bu kış sezonunda da yoğun ilgi görüyor.

Uludağ'da hafta sonu 35 bin kişi zirveye çıktı Uludağ'da sezonun açılmasıyla ilk hafta sonunda 35 bin kişi zirveye akın etti. Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da sezonun açıldığı ilk hafta sonu pistlerde yoğunluk olsa da hava şartları kayakçılara zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı, fırtına ve zaman zaman buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma, karayolları ve Milli Park ekiplerinin aldığı tedbirler sayesinde yoğunluğa karşı herhangi bir yol kapanması ya da üzücü bir olay yaşanmadı.