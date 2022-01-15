Türkiye Gazetesi

Öğrenci akbili çıkarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci İstanbulkart başvurusu, bireysel ve online olmak üzere iki şekilde yapılabilir. İşte konuyla ilgili detaylar…

İNTERNETTEN ÖĞRENCİ AKBİLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemiden dolayı bireysel olarak değil de internet üzerinden öğrenci akbili başvurusu yapmak isteyebilirsiniz. Online öğrenci akbili başvurusu yapmak için önce https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ adresine girmeli ve kayıt olmalısınız. Kayıt yaptıktan sonra kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı sisteme kaydetmelisiniz. Başvurunuzu yaparken kredi kartıyla başvuru ücretini ödeyerek işleminizi yapabilirsiniz. Öğrenci kartınız hazırlanarak seçtiğiniz adrese PTT ile gönderilecektir. Gönderim işlemi yalnızca İstanbul içindeki adresler için geçerli. İstanbul dışından gelenler ya da PTT ile adresinde ulaşılamayan kişilerin İETT öğrenci İstanbulkartları Karaköy'de bulunan İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne iade edilir. Oraya giderek öğrenci akbilinizi elden teslim alabilirsiniz. Kartınızın İstanbulkart Başvuru Merkezleri’ne teslim edilmesini istiyorsanız başvurunuzda teslimat noktasını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Ön lisans okuyanlar için ilk kayıt olunan tarih itibari ile 4 yıl, lisans programı okuyanlar içinse 7 yıllık indirimli kart kullanım hakkı bulunmaktadır.

BİREYSEL ÖĞRENCİ AKBİLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci akbilinizi almak için başvurusunu internet üzerinden değil de bireysel olarak kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için İstanbul'un birçok noktasında bulunan İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden birine gitmeniz gerekir. Bu merkezler genelde ilçe meydanları ya da metro istasyonları gibi kolay ulaşılan yerlerde oluyor. Size en yakın başvuru merkezini gitmeden önce bulunduğunuz ilçeye göre internetten araştırabilirsiniz.

Öğrenci akbili başvurusu için İstanbulkart Başvuru Merkezine giderken yanınızda nüfus cüzdanınızın aslı, 1 adet fotoğraf ve öğrenci olduğunuzu gösteren bir belge gerekiyor. Bu belgeleri görevliye teslim edip kart işlem ücretini de verdikten sonra başvuru işleminizi yapabilirsiniz. Yoğunluk olmadığı takdirde kartınız gün içinde teslim edilebilir.

ÖĞRENCİ AKBİLİ ÜCRETİ NE KADAR?

İndirimli kart kullanımı için aktif öğrenci olunması gerekir. Öğrenciliğiniz aktif değilse indirimli kart başvurusunda bulunamazsınız.

Öğrenci kart ücreti ilk kez ve yenilemede 20 TL, kayıp 40 TL, vizeleme bedeli ise 13 TL’dir.

KİMLER İNDİRİMLİ ÖĞRENCİ KARTI ALABİLİR?

Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencileri İBB'nin indirimli İstanbulkart'ını almak için başvuru yapabilir. Açık İlköğretim, Açık Lise ve Kur'an Kursu öğrencilerinin Öğrenci Kartı alabilmeleri için 20 yaşından gün almamış olması, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan kaydına sahip olmaması gerekir.

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