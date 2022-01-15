Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde bulunan mezarlıklar yoldan geçenleri dönüp bir kez daha baktırıyor. Yol genişletme çalışmaları yapıldıktan yolun ortasında kalan mezarlıkların Selimiye Camisi'nin eski imamlarından Saçlı İbrahim Efendi ve Edirne'nin manevi büyüklerinden Ethem Baba'ya ait olduğu görüldü.

BAKIMINI VATANDAŞLAR YAPIYOR

Cadde ortasındaki mezarlıkların bakımını ve temizliğini çevredeki vatandaşlar yapıyor. Meydan Mahallesi Muhtarı Emin Özbostan konuya ilişkin konuştu.

Edirne'de yol yapım çalışması sonrası iki mezarlık yol ortasında kaldı.

"DAHA ÖNCE EVLERİN ÖNÜNDEYDİ"

Özbostan "Trafik artınca yol genişletme çalışmaları sonrası her iki mezar yolun ortasında kaldı. Daha önce bu mezarlar evlerin hemen önündeydi" dedi.

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