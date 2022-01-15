Türkiye Gazetesi

Güney ilçesinde çiftçilik yapan Halil Yeşil (57) dün öğle saatlerinde av tüfeği ve köpeğini yanına alarak Koparan Gölü'ne gitti.

Köpeği eve yalnız dönen Yeşil'e telefonda ulaşamayınca endişelenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye AFAD ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, göl içinde ve çevresindeki çalışmalarda Yeşil'in av tüfeğini, ceketini ve eldivenlerini buldu.

Hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Göl ve çevresindeki çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri de destek verdi.

BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLİP GÖLE ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Arama çalışmaları devam ettiği sırada Halil Yeşil, oğlu Fahri Yeşil'i telefonla arayıp Konya'daki asker arkadaşının yanında bulunduğunu bildirdi.

Halil Yeşil'in, telefonda, göl kenarında başına çuval geçirilip göle atıldığını, yüzerek karşıya geçerek kurtulduğunu, yaşadığı korku nedeniyle Denizli'yi terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine dün başlayan arama çalışmaları sonlandırıldı.

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