Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesinin ardından, apartmanda yaşayan 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, hayatını kaybetti.

Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, daireyi küle çevirdi.

EKİPLER CESEDİNİ BULDU

4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.

Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Beyoğlu’nda yangın: Çevredeki binalara da sıçradı Beyoğlu’nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu. Yan tarafta bulunan binaya da sıçrayan eden yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da 18 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı Esenyurt'ta bulunan 18 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Esenyurt'ta site içindeki 19 katlı bir apartmanda çıkan yangının neden olduğu yoğun duman sebebiyle evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İzmir'de yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti İzmir'de bir evde başlayan yangın kısa sürede büyürken, evdeki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, küçük çocukların hayatını kaybettiği öğrenildi.