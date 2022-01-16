Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesinde gecekondu görünümlü ve etrafı çadırla çevrili olan yerde kumar oynatıldığında dair alınan ihbar üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düğmeye basarak harekete geçti. Gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu olay yerine baskın yapan ekipler gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Çocukların da olduğu tıklım tıklım alanda tombalada para yerine değerli güvercinler ortaya koyularak kumar oynadığı tespit edildi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VARDI

Şüphelilerin içerisinde çocukların da olduğunu tespit eden ekipler, bütün kimlikleri toplayarak arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada okey taşları ve bir miktar para ele geçirildi. Salgın ve hijyen koşullarının görmezden gelindiği ortamda kumar oynayan şüpheliler için çevre karakollardan takviye araç ve Çevik Kuvvet yönlendirilirken, bazı aileler ise olay yerine gelerek çocuklarını sordu. Sıra sıra kimliklerine göre çağırılan şüpheliler Çevik Kuvvet eşliğinde midibüslere bindirilerek karakollara dağıtıldı.

100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

18 yaşından büyük olanları gönderen ekipler ardından çocukların işlemlerini yaparak karakola götürdü. O esnada olay yerine gelerek çocuğunu polislere soran baba, merkeze götürüldüğünü öğrendi. Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 20’si çocuk 100 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ve piyasa değeri yüksek olan yüzlerce güvercin ise barınağa götürülerek muhafaza altına alındı.

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