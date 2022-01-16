Türkiye Gazetesi

Hafta içerisinde yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı etkili olurken diğer bir bölgesinde ise sağanak hayatı adeta felç etti. Akdeniz Bölgesinde sokaklar yer yer adeta göle dönerken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde kar kalınlığı metrelerle ölçüldü. Peki bu hafta kar yağışları devam edecek mi? Ocak ayının son haftasına girilmeden önce İstanbul'da kar yağacak mı merak ediliyor. TGRT Haber'de değerlendirmede bulunan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta genelinde Türkiye'yi nasıl bir havanın beklediğini yorumladı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Dün akşam kısa süreli de olsa etkisini hissettiren kar yağışı sonrası merak edilen konuya açıklık getiren Macit, İstanbul'da bugün ve pazartesi günü yağış beklenmediğini belirtti. Yarın en yüksek sıcaklığın 10 dereceye kadar çıkacağını söyleyen Macit, "Salı günü İstanbul'da yağmur beklentimiz var. Çarşamba günü ise yüksekler başta olmak üzere kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Şu an için Perşembe ve Cuma günü de İstanbul'da kar yağışı beklentimiz yok. Dolayısıyla önümüzdeki haftanın sonuna kadar İstanbul'da sadece Çarşamba günü kar yağışı bekliyoruz" dedi.

DOĞU KARADENİZ'E DİKKAT

Özellikle Karadeniz'in doğusunda kuvvetli kar yağışının devam ettiğini belirten Macit, bu bölgelerde bugün ve yarın yoğun kar yağışının süreceğini açıkladı.

"Buna ilave olarak Salı günü Marmara'nın doğusunun yükseklerinde, Batı Karadeniz'de, Akdeniz'in doğusunun yükseklerinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde yağış bekleniyor" diyen Macit, "Çarşamba günü de Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun kar yağışları bekliyoruz. Özellikle buzlanma ve don olayı var. Ulaşımda aksamalar görülebilir. Bu hafta boyunca vatandaşlarımızı bu bölgelerde dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edeceğini belirten Macit, yarın özellikle Marmara ve Ege'de 3-5 derecelik ısınma söz konusu olacağını ancak hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan soğuma ile sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Salı günü Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Çarşamba günü ise Güneydoğu Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti

Macit, Akdeniz kıyılarına beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji, 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.