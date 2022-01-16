İzmir'de meydana gelen apartman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti. Irmak Mahallesi'ndeki bir sitede 5 katlı apartmanın son katında yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ CANINDAN OLDU
Yangına müdahale etmek için 5. kata çıkan 26 yaşındaki Kaan Yalçın, yangının büyüdüğünü görünce asansörle aşağıya inmeye çalıştı. Asansörde dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti.
3 KİŞİ BALKONDAN KURTARILDI
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, 3 kişiyi yanan dairenin balkonundan sepetli araçla aşağıya indirdi. Dumandan etkilenenler, 112 Acil Sağlık ekibince İzmir Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Jandarma uzman onbaşı yangında hayatını kaybetti
Manisa'da bulunan bir apartmanda çıkan yangın, 22 yaşındaki jandarma uzman onbaşının sonunu getirdi. Talihsiz genç hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybederken, anne ve 2 yaşındaki çocuğu yaralandı.