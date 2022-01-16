Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde silahlı saldırganlar bir evi bastı. Şahıslar olay yerine gelen polislere de ateş açarken, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay, saat 16.30 sıralarında Cuma Mahallesi 203. Sokak'ta yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavganın ardından silahlarla bir evi basan kalabalık grup, çevreye ve olay yerine gelen polislere de ateş açtı.

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat birlikleri sevk edildi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, diğer şahıslar kaçtı. Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

AK Partili eski başkanın kardeşine silahlı saldırıyla ilgili 26 gözaltı AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı.

Adana'da bir aile silahlı saldırıya uğradı, yaralılar var Adana’da yaşanan olayda aynı aileden biri kadın 4 kişi silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.