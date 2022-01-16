Türkiye Gazetesi

Gölcük ilçesinde O.K. evinin alt katından gelen seslere uyanarak kontrol etmek amacıyla aşağıya indi.

O.K., evin içinde karşılaştığı M. Y.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN M.Y. HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M. Y.yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, O.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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