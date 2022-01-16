Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 364 bin 426 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 56 bin 256 oldu.

"TEDBİRLE, AŞIYLA BUGÜNÜ DE AŞACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" dedi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 263 Covid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi ise hayatını kaybetti.

Koronavirüste son durum: Vaka sayısında dikkat çeken düşüş Sağlık Bakanlı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi ise hayatını kaybetti.