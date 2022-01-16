Türkiye Gazetesi

Kar, Karadenizin doğusu ile İç ve Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının olduğu baz bölgelerde yarın okullar tatil edildi. İşte eğitime bir gün ara verilen bölgeler:

RİZE

Rize’de kar, 230 köy yolunu ulaşıma kapadı. Bölgede yol açma çalışmaları sürerken çocukları sevinden bir haber geldi. Öğrencilere sosyal medya üzerinden ‘Atmacalarım’ diye seslenen Rize Valisi Kemal Çeber “Gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki... Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçeleri. Ayrıca Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde taşımalı sistem kapsamında olan okullarda da eğitim yapılmayacak. Bütün ilçelerde engelli veya hamile olan kamu görevlileri aynı gün idari izinli sayılacak.

GİRESUN

Giresun Valiliği Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği açıkladı. Valilik, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verileceğini kaydetti.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, Torul ve Kürtün ilçelerinde yoğun kar yağışı olduğunu bildirdi. Valilik "Torul ve Kürtün ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine bir gün süre ile ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

KASTAMONU

Kar yağışının devam ettiği Kastamonu'da Merkezü, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar tatil edildi. Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerinde eğitime devam edilecek.

KARABÜK

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı, gizli buzlanma sebebiyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.



VAN

Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu.

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