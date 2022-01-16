Türkiye Gazetesi

Türkiye'de otomobil pazarının yüzde 89'unu oluşturan 1,600 cc'nin altındaki motorlu binek araçlar için iki yeni ÖTV dilimi getirildi.

Sıfır araçlara getirilen ÖTV indimi sonrası sıfır araçlarda indirim olurken, ikinci el otomobiller elde kaldı.

Bursa ikinci el oto pazarında satışlar yok denecek kadar azdı.

Pazarda araç satan bir esnaf ise 1 hafta önce 95 bin liraya aldığı aracı 119 bin liradan satışa çıkarttığını, ikinci elde fiyatları galericilerin yükselttiğini söyledi.

Sıfır araçtaki ÖTV indiriminden sonra ikinci el araç satışlarının düştüğünü belirten esnaf, "Bugün pazarda hiç satış yok, pazarda fazla müşteri de yok. İşlerimiz durgun" dedi.

Karavancılara müjdeli haber: ÖTV indirimi Meclis gündeminde Koronavirüs salgınının ardından özellikle pandemiyle birlikte karavan pazarında talep patlaması yaşanmıştı. Bugün ise karavanda ÖTV oranının yüzde 220’den yüzde 45’e indirilmesi talebi Meclis gündemine sunuldu.

Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi | İşte en çok satılanların eski ve yeni fiyatları Otomobil fiyatlarına etki eden özel tüketim vergisinin (ÖTV) matrahları yeniden güncellendi ve yeni ara dilimler eklendi. 450 bin liranın üstünde olan araç fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Yüzde 45, 50 ve 80 ÖTV oranına tabi araçlarda 5 bin-35 bin lira arası indirim öngörülüyor.