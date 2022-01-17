Türkiye Gazetesi

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. İtfatiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre yangın, kimya kazanına bakım yapılan esnada çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken işçiler de tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve ambulans ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor.

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