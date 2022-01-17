Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, gelecek 20 yılda kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış beklendiğini ve 2050’de gıda üretimi için yüzde 15 daha fazla suya ihtiyaç olacağını söylemesi üzerine su kıtlığı konusundaki endişeler yeniden gündeme geldi. Söz konusu yüzde 17’lik azalmanın Türkiye’nin tamamı için geçerli olduğunu bildiren İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, bölgesel düzeyde su krizinin daha da derinleşeceğini vurguladı. Bozoğlu “Belli bölgelerde daha fazla kıtlık yaşanacak. Bölgesel düzeyde su krizi daha da derinleşiyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde daha fazla suya ihtiyaç olacak ve daha büyük su krizi yaşanabilir” dedi.

Türkiye’deki suyun yüzde 74’ünün tarım alanlarında kullanıldığını hatırlatan Bozoğlu “Tarımsal üretimimizi ve hayvancılığımızı su kaynakları üzerinden planlamaya ihtiyacımız var. Türkiye’de kurulan atık su arıtma tesislerine ufak eklemeler ve bazı teknolojik düzenlemelerle buradan çıkan suları derelere vermek yerine tarımsal sulamada kullanma şansımız var. Bu teknoloji Türkiye’de de mevcut ama birçok tesis arıtılmış suyu tekrar kullanmak için başvurmuş olmasına rağmen bakanlıklardan bu konuda somut adım atılmadığını görüyoruz. Arıtılmış atık suların, tarımsal alanda kullanımının önü açılmalı” diye konuştu.

SOMUT YATIRIM YAPILMALI

İçme sularının bazı kentlerde yüzde 40, bazılarında yüzde 70 oranlarında şebekede kaybolduğunu da aktaran Bozoğlu şöyle devam etti: Kayıp-kaçakta Türkiye ortalaması yüzde 50 seviyesinde. Bu konuda bütün kurumlar somut yatırımlar yapmalı. Türkiye’ye iklim değişikliğiyle ilgili olarak Dünya Bankası desteğiyle 3,2 milyar dolar geliyor. Bu teşvik su kayıp-kaçakları yatırımları için belediyelere verilmeli.

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