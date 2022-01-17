Türkiye Gazetesi

İstanbul D-100 Fındıklı mevkiinde ilerleyen C.T. yönetimindeki otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yaptığı alana geldiğinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücü aracın kaldırılması için çekici çağırdı. O sırada yoldan geçen 34 BFT 139 plakalı otomobil çekici bekleyen C.T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede C.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan otomobil sürücüsü, D-100 Ataşehir mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza nedeniyle yan yola yönlendirilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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