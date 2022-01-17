Türkiye Gazetesi

Olay 13 ocak'ta Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak’ta gerçekleşti. Hurda toplayarak maddi kazanç sağlayan Zeliha Akbulut’a ait üç tekerlekli motosiklet kimliği belirsiz bir işi tarafından çalındı. Sabah uyandığında işe gidecek olan Akbulut, ekmek teknesi olan üç tekerlekli motosikletini part ettiği yerde göremeyince polisi arayarak olayı ihbar etti.

Geçim kaynağı motosikleti çalınan Zeliha Akbulut, maddi kazanç elde edebilmek için bina temizliğine ek olarak hurda topladığını söyledi. Üç tekerlekli motosikleti patronunun kendisine geri ödemek şartıyla almasında yardımcı olduğunu belirtti.

"MOTORU PATRONUMLA ORTAK ALDIK"

Akbulut, “Bana bu motoru patronum aldı. Ortak aldık motoru, belli bir bölümünü ben verdim, yarısından fazlasını da ona ödemem şartıyla patronum aldı. Kolum rahatsızdı ve ayaktan fren olmadığı için motoru ben kullanamıyordum. Buraya park ediyorduk. Depom burada, etrafta kameralar var ve güvenli diye arkadaşım motoru buraya koymuş. Gitti, çalındı motor, yok. Sabah bir geldim, motor yerinde yok. Arkadaşları aradım acaba onlar mı aldı diye, sonra aklıma geldi motorun anahtarları ve ruhsatı bende. Sonra karakola gittim, müracaat ettim” diyerek durumu anlattı.

Eskişehir'de geçimini üç tekerlekli motosiklet ile hurda toplayarak sürdüren kadının motosikleti çalındı. Talihsiz kadın hırsızlara motorunu geri getirmeleri için seslendi.

"ÇÖPTEN KAZANIYORUM PARAMI, YAZIK DEĞİL Mİ?"

Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Akbulut, motosikletini çalan hırsızlara seslendi. Zor şartlarda para kazandığını söyleyerek "Ben çöpten kazanıyorum paramı, yazık değil mi? İnsansa, Allah rızası için getirsinler motorumu. Davacı olacağım. Motorumu bana geri getirsinler, zor şartlarda para kazanıyorum. Zor imkanlarda, soğukta çalışıyorum. Ellerime bak. Her yerim yara bere iiçinde. Allah rızası için motorumu bana geri getirsinler lütfen” diye çağrıda bulundu.

"ÜZÜNTÜDEN ÜÇ GÜNDÜR UYUYAMIYORUM"

Geçimini hurda ve bina temizliği ile sağlayan kadın motorunu geri istediğini söyleyerek “Motorumu kim aldıysa lütfen, Allah rızası için getirsin. Lütfen istiyorum motorumu geri. Benim onu ödeyebilecek bir durumum yok. Motorum olmazsa ben onun parasını ödeyemem. Beni zor durumda bıraktılar, ben üç gündür uyku uyumuyorum. Sırtımda yaralar çıktı, yazık değil mi bana? dedi.

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