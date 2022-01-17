Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir ve çevresi için sık sık yaptığı don uyarıları gerçek oluyor. Gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı resmen hayatı dondurdu. Araç camlarında yağış olmamasına rağmen oluşan buzlanma şaşırttı. Bazı araç sahiplerinin ise buzlanmayı ve silecek yapışmasını engellemek için cama ev eşyası örttüğü görüldü.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Eskişehir için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar 1 ile 3 derece kadar artıyor.

Gün içinde merkez ilçelerden Odunpazarı’nda 4 derece, Tepebaşında 3 derece beklenti var. Diğer ilçelerde en yüksek hava sıcaklığı 9 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi’de, en düşük hava sıcaklığı ise 0 derece ile Mihallıççık’ta bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi var Meteoroloji 17 Ocak 2021 hava durumu raporu yayımlandı. Açıklanan verilere göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı bekleniyor