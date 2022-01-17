Türkiye Gazetesi

Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar köyünde 2006'da Nafi Kümek'in pusu kurularak öldürülmesi olayının şüphelisi Hikmet Kümek'in yakalanması için harekete geçti.

3 GÜN BOYUNCA İZİ SÜRÜLDÜ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine bölgede 3 gün süreyle kapsamlı araştırma ve takip çalışması yürüten JASAT, zanlının eşkali ve adres bilgilerini tespit etti.

YATAK ODASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Şüpheli, düzenlenen operasyonla ikamet ettiği evin yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü PKK mensupları sınırda yakalandı! Edirne'de, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.

Cansız mankeni bile soydular! Küçük hırsızlar yakalandı Antalya Manavgat'ta esnafın başına dert olan hırsızlar sonunda yakalandı. Zanlıların, cansız mankenlerin üzerindeki kıyafetleri bile çalması pes dedirtti.