Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de aracı ile seyir halimndeyken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. Atatürk Caddesi'nde otomobiliyle hareket halinde olan Abdi Ö. (74) rahatsızlandı.

ARABASINI DURDURUP, DURUMUNU 112'YE HABER VERDİ

Bu sırada otomobilini durduran sürücü, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Abdi Ö, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Abdi Ö'nün cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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