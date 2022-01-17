Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa'ya bağlı Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi, 1074 Sokak'ta iki sürücü arasında yol vermeme kavgası yaşandı. Sözlü başlayan tartışma kanla noktalandı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, diğerine tabancayla iki el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Sabri Taşdelen (36) ağır yaralanırken zanlı kaçtı. Polis şüpheliyi ararken hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Taşdelen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI SON GÖRÜŞÜ OLDU

Maktulün arkadaşı Adnan Kıran, "Birlikte dernekteydik. Saat 23.30 gibi çıktık ve arkadaşımız Ferdi'yi evine bıraktık. Daha sonra Sabri beni evime bıraktı, bir süre kapının önünde muhabbet ettik. Ben yukarıya çıktım daha sonra Ferdi beni aradı. 'Sabri nerede?' dedi. Ben de 'evine gitti' dedim. 'Sabri'nin arabasının kapıları açıkmış kendisi de içinde yokmuş, birisi ile kavga etmiş' dedi. Sonra hastaneye kaldırıldığını, hayatını kaybettiğini öğrendik" diye konuştu.



PEŞ PEŞE SİLAH PATLADI

Olayın yaşandığı sokakta oturan Hatice Celp de "Gece saat 12 gibi makineye bulaşık koyuyordum. İki el silah sesi geldi, camdan dışarı baktım ancak bir şey görmedim. Balkondan bakınca bir kişinin yerde yattığını gördüm hemen oğluma seslendim. 'Mustafa koş adamı öldürdüler' diye. Sonra komşular geldiler ve ambulans çağırdık. Ben 12 yıldır Sabri Bey ile komşuyum, çok iyi insandı. Allah ailesine sabır versin" ifadelerini kullandı.