Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve 77 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı kadın, feci bir kazayla hayatını kaybetti. Evinin balkonuna çıkan ve bir anlık dikkatsizlikle dengesini kaybeden talihsiz kadın, kendini yerde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilen yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Boğaziçi Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında yaşayan Zeynep Süngü (77), balkondan dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Süngü, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Süngü'nün cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kedisini kurtarmaya çalışırken balkondan düşen genç doktor hayatını kaybetti Tekirdağ’dan İstanbul’a ailesine ziyarete giden Doktor İrem Büşra Üngül, balkona kaçan kedisini kurtarmaya çalışırken 5. kattan düşüp hayatını kaybetti.

Evine komşunun balkonundan geçmek isteyen kadın yere düştü! Bursa'da yaşanan olayda anahtarlarını unuttuğu evine, komşunun balkonundan geçmeye çalışan kadın 2. kattan aşağıya düştü. Genç kadının durumu ağır.

Eve balkondan girmek isteyen çocuk 2 kattan düştü Samsun'da meydana gelen olayda yanında anahtarı olmadığı için evine balkondan girmeye çalışan çocuk 2. kattan aşağıya düştü.