Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen E.A. (39), alkolün etkisiyle evine gitmekte güçlük çekince bir iş yerinin içinde bulunan bisikleti çaldı. Sabah durumu fark eden dükkan sahibi, polise giderek şikayete bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Polisin yakaladığı zanlı "Bisikleti hırsızlık amacıyla almadım. Alkollüydüm, bu sebeple yürümekte güçlük çekiyordum" dedi. Pandemi sebebiyle cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen E.A. adliyeye sevk edildi.

Hurda aracı çalındı, hırsızlara gözyaşlarıyla seslendi Eskişehir'de motosikletiyle hurda toplayarak geçimini sağlayan bir kadının hurda aracı hırsızlar tarafından çalındı. Aracının yerinde olmadığını gören kadın polislere haber vermesinin ardından hırsızlara "Çöpten kazanıyorum paramı. Allah rızası için motorumu geri getirsinler bana” diyerek seslendi.

Akıl almaz olay! Hırsız otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı Ankara'da bir hırsız, kontağı kapatılmamış aracı fark edince otomobil içindeki çocuğa aldırış etmeden, ikisini birden çaldı.