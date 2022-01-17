Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da kötü kokular korkunç cinayeti ortaya çıkardı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan şahsın evine kötü kokulardan şüphelenerek giren yakınları, talihsiz adamı ölü olarak buldu. Şahsın, televizyon kablosuyla boğulduğu ortaya çıktı.

TELEVİZYON KABLOSUYLA BOĞULMUŞ

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ’ın (56) yakınları, evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Çetindağ’ı odada hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çetindağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis yaptığı ilk incelemede, Çetindağ’ın televizyon kablosu ile boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Çetindağ’ı kablo ile boğan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.



"ABİM KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI"

Öldürülen Mahmut Çetindağ’ın kardeşi esnaf Lamih Çetindağ, olayın cinayet olduğunu söyledi. Çetindağ, “Olay öğrendiğimiz kadarıyla cinayetmiş. Arkadaşlarıyla birlikte eve gelmişler. Evde çay içmişler. Daha sonra ne olmuşsa artık televizyon kablosu ile boğulmuş. Abim kendi halinde bir insandı. Herhangi bir şüphemiz de yok” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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