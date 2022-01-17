Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de bir süredir kayıp olarak aranılan 38 yaşındaki adamdan acı haber geldi. Arkadaşlarının merak etmesi üzerine evine gittiği talihsiz adamın öldüğü ortaya çıktı.

PENCEREDEN GÖRDÜLER

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 1885. Sokak'taki 2 katlı müstakil evde tek başına yaşayan F.C'den (38) iki gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi. Evin penceresinden baktıklarında F.C'yi hareketsiz gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca, cesedin yanında uyuşturucu kullanımında kullanılan bazı malzemeler bulundu. F.C'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kötü kokular kan donduran gerçeği ortaya çıkardı Şanlıurfa’da kötü kokular sonucu vatandaşların girdiği evde, ev sahibi ölü olarak bulundu.

Kötü kokunun arkasındaki gerçek yürekleri dağladı Beşiktaş'ta kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etmesi üzerine yapılan incelemede, tek başına yaşayan adamın öldüğü belirlendi.

Haber alınamıyordu, evden cesedi çıktı Antalya’da yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı şahsın yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.