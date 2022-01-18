Türkiye Gazetesi

Sakarya'da trafiğe kapalı yola giren sürücü kabusu yaşadı. Durmadan yola devam eden şoför, bir anda kendisini kanalda buldu. Feci kaza sonrası araç ters dönerken, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan iki kişi daha araçta sıkışarak yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kaza, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi’nde trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki otomobil, trafiğe kapalı olan yolda bulunan kanala düştü. Ters dönen otomobilde, sürücü Kemal A., yolcu olarak bulunan Ayşe A. ve Vahit E. sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılardan Ayşe A. ve Vahit E. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kemal A. ise Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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