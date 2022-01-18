Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Termometrelerin eksi 39,2 dereceyi işaret ettiği ilçede bu sene de eksi 41 derece görüldü. Bezirhane mahalle muhtarı Mehmet Şefik Çakan, yaşadıkları zorlukları gazetemize anlattı: Soğuğu her bir hücremizde yaşıyoruz. Hayvanlarımızı yazdan topladıklarımızla besliyoruz. Eksi 41 dereceyi de gördük. Musluklar donmasın diye tam kapatmıyoruz. Tezek yakıyorduk yeterli gelmiyor. Sobaya kömür atmamıza rağmen evleri bile ısıtamıyoruz. Sular donuyor, araçların depoları buz tutuyor. Evlerin çatılarından metrelerce sarkıtlar eksik olmuyor.

Erzurum’un Tekman ilçesi eksi 33 derece olarak ölçüldü, her şey buz kesti Erzurum'un merkezi dün gece saatlerinde sıfırın altında 24 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri, şadırvanlar ve otobüs durakları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 33 derece olarak ölçüldü.

Kahraman Mehmetçik’in eksi 25 derecede vatan nöbeti Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üs bölgelerinde gece sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına iniyor. Üst bölgelerinin birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreye yaklaşıyor. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi görürken gönderdeki Türk bayrağı ise havada dondu. Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesine devam ediyor.