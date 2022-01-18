Türkiye Gazetesi

70 yabancı basın, influcer bu önemli etkinlikte dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Newyork’da gurur abidesi binamız Türkevi’nde görsel ve içerik şöleni ile ağırlandı.

Sağlıklı beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç’ın moderatörlüğünde ürünlerin hikayelerinin İngilizce anlatıldığı bu özel gecede misafirlere unutulmayacak Türk yemek lezzeti tattırıldı.

Ayrıca 3 boyutlu Türkiye Gastronomi Filmi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Fatma Şahin’in özel sunumları ile Unesco sürecinde Kültürel Mirasımız olana Gaziantep Mutfağı tanıtımları da basın mensupları tarafından ilgi ile karşılandı.

Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği'nin, Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu bu nitelikli etkinlikte ülkemizin ürünleri ve gazetecileri Türk Mutfağını doğru aktarmak için Newyork’da tam bir çıkartma gerçekleştirdi.

TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜN TATLAR SERGİLENDİ

UNESCO listesinde yer alan Gaziantep GAGEV’in katkı sunduğu özel akşam yemeği, eşsiz yöresel tatları ve Türk mutfağının özgün tatlarını sergiledi.

Bu etkinlikle, GTD, Türk yemek kültürünün tanıtılması haricinde Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında Türk ürünlerinin yabancı marketlerde yerini alması için yoğun çalışmalar başlattı.

GTD Başkanı Boztepe; Newyork Belediyesi Başkan Danışmanı Sayın Rana Abbasovanın da katılım gösterdiği bu gece de, etkinliğe destek sağlayan TC.Ticaret Bakanlığı,TC.Dış İşleri Bakanlığı,TC. Newyork Başkonsolosluğu, THY (Türk Hava Yolları), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve Moderatör Dr. Ender Saraç‘a plaket takdiminde bulundu.

Türk gastronomisi, markalaşma hedefiyle New York'ta tanıtılacak Türk mutfağı ve ürünlerinin, dünya çapında markalaşma hedefiyle "Gastro Show" da New York'ta tanıtımı yapılacak.