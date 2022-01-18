Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara’nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İBB AKOM verilerine göre sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Buzlanmalar BEUS sistemi üzerinden müdahale edilecek.

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da bugünden itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65 km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK 0'IN ALTINA DÜŞECEK

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.

İSTANBUL'DA SABAH SULU KAR YAĞDI

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar ve yağmur, sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı. Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı. Soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar ve yağmur, sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı. Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı. Soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 5 ili, kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı.

Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi var Meteoroloji 17 Ocak 2021 hava durumu raporu yayımlandı. Açıklanan verilere göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı bekleniyor