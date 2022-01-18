Türkiye Gazetesi

Marmara'da etkili olan yağışlı hava ulaşımda aksaklıklara neden oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazıları seferlerini yağışlı hava sebebiyle iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO'dan da açıklama geldi.

Marmara bölgesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa arasında yapılan deniz seferlerinin bazıları iptal edildi.

Açıklamaya göre 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu , 10.00'daki Armutlu -İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı zamanda bu sabah 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yine aynı sebep nedeniyle yapılamamıştı.

İDO seferleri kademeli olarak başladı Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlatan İDO, 2 haziran itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.

İDO seferlerine fırtına engeli Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

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