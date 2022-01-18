Türkiye Gazetesi

Rize'de önceki gün başlayarak şehri etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken merkezde 1, Ardeşen’de 4, Çamlıhemşin’de 10, Güneysu’da 1, Hemşin’de 1, İkizdere’de 19 ve Pazar’da 12 olmak üzere 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNBİR ZORLUKLA HASTALARA ULAŞIYORLAR

Hal böyleyken 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine sağlık ekipleri hastalara özellikle kırsalda ulaşmak için zor anlar yaşıyor.

Karın içerisinde uzun mesafe yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri hastalara güçlükle ulaşırken, ambulansın çıkamadığı yerlerde ise Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından önce yol açılıyor ardından ambulans hastanın bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

FIRSATA ÇEVİRDİLER

Öte yandan Özel İdare Ekipleri’nin ambulansın yolunu açmasını fırsata çevirmeye çalışan bazı vatandaşların ise yollarının açılması için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sahte hasta ihbarında bulunduğu da öğrenildi.

Sahte ihbarda bulunan vatandaşların yolu ekiplerce açılırken, binbir güçlükle eve ulaşan sağlık ekipleri hasta olmadığını görünce geri dönmek zorunda kalıyor.

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