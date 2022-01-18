Yalova'dan acı bir haber geldi. 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12.sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Kovid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Gülmez, 18 yaşında hayata gözlerini yumdu.
GAZETECİ GÖKHAN GÜLMEZ'İN KIZIYDI
Gazeteci Gökhan Gülmez’in kızı olan Gülmez'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedilecek
3 haftalık bebek koronadan öldü Katar Halk Sağlığı Bakanlığı (MoPH), 3 haftalık bir bebeğin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Genç model koronavirüse yenik düştü 18 yaşındaki Brezilyalı ünlü model Valentina Boscardin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.