Türkiye Gazetesi

2019 yılında çalışmak için geldikleri Ardanuç ilçesinde kıskançlık krizi geçirerek eşi Sinem K.’yı boğarak öldüren F.K., daha sonra battaniyeye sardığı eşini boş bir araziye gömdü.

İZMİR'E YERLEŞTİ

Olayın ardından katil zanlısı eş, ilçeden taşınarak İzmir’e yerleşti.

Aradan geçen üç yılın ardından vicdan azabı çeken F.K., güvenlik güçlerine teslim olarak suçunu itiraf etti.

CESEDİ 3 YIL SONRA BULUNDU

Eşini gömdüğü yeri göstermek için jandarma eşliğinde Artvin’in Ardanuç ilçesine getirilen katil zanlısı eşin gösterdiği yerde yapılan incelemede talihsiz kadının cesedine ulaşıldı.

Güvenlik güçlerinin nezaretinde Artvin Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde bulunan ceset, DNA tespiti yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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