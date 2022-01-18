Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir anaokulunda gözleri yaşartan bir olay yaşandı. Bir öğrenciye annesi doğum günü sürprizi yapmak istedi. Annesini elinde pastayla gören çocuğun annesine minnet dolu bakışları herkesi ağlattı. Ardından annesine sarılıp elini öptü.

Video kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak herkesi ağlattı

MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Bu duygusal anları öğretmeni kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Video kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Fenomen isimler de videoyu paylaşıp 'Sen ne güzelsin', 'Maşallah sana', 'Hayırlı evlat', 'Yetiştiren anneye babaya helal olsun. Boğazımda düğüm gözümde yaş. Kalbimizi bıraktık' gibi yorumlarda bulundu.

İşte öğretmenin paylaşımı

"DUYGULARIMI ASLA TARİF EDEMİYORUM"

“Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı... Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur. Allahım bu saygı, sevgi, bağı hiçbir zaman bozmasın.”

Doğum günü kutlaması için gerçek boyutlu pastasını yaptı İngiltere’nin West Midlands bölgesinde başarılı pasta imalatçısı Lara Mason, bu kez yeteneklerini İngiliz Buldok cinsi köpek olan Dave için sergiledi.