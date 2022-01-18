Türkiye Gazetesi

Yeni yılda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki artışlar konut sitelerinde de aidatlara yüksek oranda zam haberlerini birlikte getirdi. Yüzde 40 ila 60 arasında değişen zam miktarı site sakinlerini ile yönetimleri karşı karşıya getirdi. TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, konunun Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlendiğini söyledi. Akipek, kat maliklerinin, kapıcı, bahçıvan ve bekçi giderleri ile ortak tesislerin işletme giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılması gerektiğini söyledi.

AİDATIN MİKTARINI KAT MALİKLERİ BELİRLER

Kanun uyarınca, kat maliklerinin bu giderleri ödemekten kaçınamayacağına işaret eden Akipek, şöyle konuştu: "Genel giderlerin yani aidatın miktarı, kat malikleri kurulunca belirlenir. Bu miktarın belirlenmesinde bir üst sınır yasal olarak çizilmemiştir. Ülkemizde artan asgari ücret, elektrik, doğalgaz ve su giderleri düşünüldüğünde bu yıl aidatlarda önemli miktarda artış olması kaçınılmaz görülmektedir."

SİTE SAKİNLERİ GENEL KURULA KATILMALI

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da site genel kurullarının bu ay boyunca devam edeceğini ve site sakinlerinin daha sonra aidatla ilgili sıkıntı yaşamamak için bu genel kurullara katılmasının önem taşıdığını bildirdi. Sağır, aidat artışlarının personel sayısı, sitedeki bağımsız bölüm sayısı, kapalı otopark, asansör, spor salonu ve havuz gibi etkenlere göre değişiklik gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

AİDATLARIN YÜZDE 80’İ PERSONEL GİDERİ

“Site aidatlarının yüzde 80'ini personel gideri oluşturuyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, enflasyon, elektrik, doğalgaz, su ve gübre fiyatlarındaki artışlar aidatlara yansıdı. Sitede bağımsız bölüm sayısı ne kadar çoksa aidat da personel sayısına göre daha düşük olabiliyor. Yaşanan maliyet artışları nedeniyle aidatlarda geçen yıla göre yüzde 40-60 artış var. Bu oran, çalışan ve daire sayısı ile sitenin donatılarına göre değişiyor.”

“AİDAT ARTIŞLARI FAHİŞ DEĞİL”

Bu maliyetleri düşününce aidat artışlarının fahiş olmadığına dikkati çeken Sağır, "Mesela son genel kurullarda geçen yıl 470 lira olan aidat 625 liraya, 650 lira olan başka bir aidat 800 liraya çıktı. Bursa'da 350 lira olan bir aidat 500 liraya yükseldi. Burada tabii ki bağımsız bölüm sayısı önemli. Bağdat Caddesi'nde kira bedeli 13 bin lira olan bir sitenin aidatı 500 lira. Aidatlar kira kadar oldu deniyor da kiraya endekslememek lazım. Aidat zaten kirayı geçemez. Piyasadaki maliyet artışları ortada. Dolardaki düşüş maliyetleri düşürmedi" diye konuştu.

MALİYETLERİN YÜZDE 18’İ KDV

Sağır, site yönetimlerinin maliyetlerini yüzde 18 KDV ve posta maliyetlerinin de artırdığını bildirerek, şunları kaydetti: "Yönetim firmalarının aldığı her şeye yüzde 18 KDV uygulanıyor. 500 liralık aidat, 590 lira oluyor. Genel kurul kararlarının iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi lazım. Bir posta bedeli 12 lira. Bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlara federasyon olarak görüşlerimizi sunacağız."

Kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, 7500 liradan oldu Trabzon’da yaşayan bir vatandaş, sosyal medyada gezindiği sırada kredi kartı aidatlarını geri alabileceğine dair bir reklam ilanına tıklayınca 7 bin 500 TL dolandırıldı.